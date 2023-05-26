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Экономист из США Сакс раскрыл две антироссийские провокации Вашингтона на Украине

Экономист из США Сакс раскрыл две антироссийские провокации Вашингтона на Украине

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом причастна к организации двух провокаций для развязывания конфликта на Украине, заявил экономист из США Джеффри Сакс.

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