Экономист из США Сакс раскрыл две антироссийские провокации Вашингтона на Украине

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом причастна к организации двух провокаций для развязывания конфликта на Украине, заявил экономист из США Джеффри Сакс.
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