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Коллапс западного империализма, огораживание Запада и смена власти в Бразилии

Коллапс западного империализма, огораживание Запада и смена власти в Бразилии

1. Не всем в США нравится американская внешняя политика, направленная на сохранение всё более эфемерного мирового господства любой ценой (но за чужой счёт) (ссылка): После поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец.

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