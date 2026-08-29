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После развода и переезда детей: как живёт дочь Нюши Симба-Серафима в Дубае и что изменилось у певицы

После развода и переезда детей: как живёт дочь Нюши Симба-Серафима в Дубае и что изменилось у певицы

Громкий развод Нюши с предпринимателем Игорем Сивовым привлёк к певице внимание не только из-за возобновившихся гастролей.

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