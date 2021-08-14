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Рулетики, пицца и салат: готовим три вкусных блюда с баклажанами

Рулетики, пицца и салат: готовим три вкусных блюда с баклажанами

Баклажаны — отличный продукт, который прекрасно впишется в любые блюда. Он сделает салат сытнее, пиццу в вкуснее, а еще в баклажан можно завернуть любую начинку на ваш вкус! Предлагаем три классных рецепта с баклажанами для нескучных выходных.

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