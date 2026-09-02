"В этой ситуации мы проиграли": когда Украина закроет небо от реактивных "Гераней", названы реальные сроки

Украинские военные признают: русские реактивные «Герани» стали по-настоящему сложной мишенью. Киев и другие крупные города живут в режиме постоянной воздушной тревоги, а привычные методы борьбы с дронами, которые отлично работали еще в первой половине года, теперь дают сбой.