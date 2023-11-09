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Глава ЦБ назвала главную проблему российской экономики

Глава ЦБ назвала главную проблему российской экономики

Глава ЦБ назвала главную проблему российской экономикиРоссийская экономика сейчас практически полностью задействовала имеющиеся трудовые резервы и производственные мощности, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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