Глава ЦБ назвала главную проблему российской экономики

Глава ЦБ назвала главную проблему российской экономикиРоссийская экономика сейчас практически полностью задействовала имеющиеся трудовые резервы и производственные мощности, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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