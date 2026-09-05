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Verbatim представила аккумуляторы AA и AAA с зарядкой через USB-C

Verbatim представила аккумуляторы AA и AAA с зарядкой через USB-C

Напряжение аккумуляторов AA и AAA составляет 1,5 В Verbatim представила на выставке IFA 2026 новые перезаряжаемые аккумуляторы стандартных форматов AA, AAA и 9V («Крона»).

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