IPO Anthropic и OpenAI могут спровоцировать волну досрочных налоговых продаж убыточных акций

Управляющие фондами, готовящиеся к участию в крупных первичных размещениях (IPO) компаний из сферы искусственного интеллекта, могут начать досрочную фиксацию убытков по бумагам «голубых фишек», говорится в аналитическом докладе Evercore ISI.
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