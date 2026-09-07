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IPO Anthropic и OpenAI могут спровоцировать волну досрочных налоговых продаж убыточных акций

IPO Anthropic и OpenAI могут спровоцировать волну досрочных налоговых продаж убыточных акций

Управляющие фондами, готовящиеся к участию в крупных первичных размещениях (IPO) компаний из сферы искусственного интеллекта, могут начать досрочную фиксацию убытков по бумагам «голубых фишек», говорится в аналитическом докладе Evercore ISI.

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