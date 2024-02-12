Гнатолог Минко объяснил, как стареют зубы: 4 рабочих способа сохранить их надолго

Мы знаем, как выглядит старость: морщинистое лицо, дряблая кожа, проблемы с суставами, пищеварением. А зубы? Ведь они вырастают еще в детстве и вроде бы не должны меняться? Или они тоже стареют вместе с нами? Зубы — неотъемлемая часть организма человека, они необходимы для эффективной работы пищеварительной системы.