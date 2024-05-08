Коты-короли в работах талантливого японского художника Токухиро Каваи

Царственные коты и Ренессанс — это идеальная комбинация в изобразительном искусстве. Никогда еще котики не выглядели так помпезно и по-королевски, как на картинах японского художника Токухиро Каваи (Tokuhiro Kawai).
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