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"Надо уметь прощать". Как учительская семья из Алтайского края прожила 53 года вместе

"Надо уметь прощать". Как учительская семья из Алтайского края прожила 53 года вместе

Галина и Василий Волковы познакомились в школе, вместе работали учителями, поженились и прожили 53 года в браке.

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