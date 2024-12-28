Глава АКОРТ Караваев: скачка цен на яйца и сливочное масло не будет

Экономист Игорь Караваев рассказал, будет ли резкий рост цен на яйца и сливочное масло.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев дал обнадеживающий прогноз на динамику цен на яйца и сливочное масло.