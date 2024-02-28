Вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте опять  наткнулась на гнев общества

Кристина Орбакайте уже много лет живет со своей семьей в Америке. Если до начала СВО она часто посещала Россию, чтобы проведать звездную маму и встретиться с друзьями, то сейчас дочь Примадонны ездит на Родину только чтобы заработать денег.