Средства ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ над регионами России

Об этом сообщило Минобороны.Фото: Изображение создано Chat GPTРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России.