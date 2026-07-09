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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Строителям начали снижать зарплаты из-за обвала продаж жилья в России

Строителям начали снижать зарплаты из-за обвала продаж жилья в России, пишут Известия. Сейчас строительство —единственная отрасль, где зарплаты упали: почти на 1%, до уровня ниже 97 тысяч рублей.

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