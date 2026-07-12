Зеленский переложил вину на руководство заводов: кто ответит за склад оружия в Вишневом

По его словам, решение о размещении опасного военного объекта вблизи домов было принято руководителями двух государственных предприятий вопреки действующим должностным инструкциям и решениям ставки командования.
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