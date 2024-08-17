Штурмовые отряды группировки российских войск «Восток» выполняют боевые задачи на южнодонецком направлении и успешно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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