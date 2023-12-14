Что подарить на Новый год: подарки, которые точно понравятся

Считается, что дарить человеку нужно то, до покупки чего у него самого не доходят руки. Однако на деле возникает ряд вопросов: а точно ли эта вещь нужна? не купил ли он уже что-то похожее? подберу ли я правильный размер и цвет? Конечно, можно задать их напрямую или попросить прислать вишлист, но все это лишает адресата главного — ощущение праздника и ожидания новогоднего чуда.