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Фотоохота: 15 идей по хранению в саду

Фотоохота: 15 идей по хранению в саду

Как организовать хранение в саду, чтобы не тратить время на поиски нужных инструментов и предметов.   Инструменты, шланги и лейки, дрова и остатки мульчи, запасные горшки и контейнеры для растений, подушки для садовой мебели — все это нужно где-то хранить.

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