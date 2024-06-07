Фотоохота: 15 идей по хранению в саду

Как организовать хранение в саду, чтобы не тратить время на поиски нужных инструментов и предметов. Инструменты, шланги и лейки, дрова и остатки мульчи, запасные горшки и контейнеры для растений, подушки для садовой мебели — все это нужно где-то хранить.
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