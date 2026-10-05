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Курские новости

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«Русичи» из Курска победили «Югру» в Суперлиге

«Русичи» из Курска победили «Югру» в Суперлиге

Преимущество курской команды достигало 22 очков, отличились Роман Казюлин с 26 очками и Артем Терехов с 18.

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