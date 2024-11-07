Глобальный жир: Nature предрекает экономическое «чудо» благодаря Ozempic

На сайте Nature появилась редакционная статья, в которой приводятся оценки ведущих ученых относительно возможного влияния победы над ожирением благодаря использованию Ozempic и его аналогов на мировую экономику и другие сферы жизни.
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