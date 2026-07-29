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Нижегородская правда

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Нижегородские метростроевцы начали проходку последнего тоннеля

Нижегородские метростроевцы начали проходку последнего тоннеля

В Нижнем Новгороде стартовала проходка последнего, четвертого тоннеля метро. Он соединит действующую станцию «Горьковская» с новыми станциями на площадях Свободы и Сенной, рассказали представители метрополитена.

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