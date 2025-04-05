Украинские военные забросали гранатами подвал с гражданскими

РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в АндреевкеОфицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам заявил, что украинские военные бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР).
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