Украинские военные забросали гранатами подвал с гражданскими

РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в АндреевкеОфицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам заявил, что украинские военные бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР).