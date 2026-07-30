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Газета «Культура»

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Подведены итоги Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям Л.Н. Толстого

Подведены итоги Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям Л.Н. Толстого

Подведены итоги Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям Л.Н. Толстого. Конкурс состоялся в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Льва Толстого организацией «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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