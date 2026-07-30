Подведены итоги Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям Л.Н. Толстого. Конкурс состоялся в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Льва Толстого организацией «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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