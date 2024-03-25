Театр абсурда
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Театр абсурда

8 736 подписчиков

Убить или пусть помучаются?

Убить или пусть помучаются?

Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний.

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