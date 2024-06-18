Онколог перечислил признаки рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Для успешного лечения рака очень важным фактором является его своевременная диагностика. Именно по этой причине важно следить за любыми изменениями в состоянии здоровья, чтобы не пропустить важные признаки.
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