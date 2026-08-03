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Срочно спасайте мозг: эта привычная еда защитит от слабоумия и старческого маразма

Каждый день мы совершаем фатальную ошибку за обеденным столом. Забывчивость, вечный "туман" в голове, хроническая усталость и невозможность сосредоточиться на элементарных задачах — это не просто следствие стресса.

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