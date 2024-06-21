Исследование указывает на связь между вашим именем и выбором жизненного пути

Денис, дантист из Денвера – влияет ли первая буква вашего имени на ваш карьерный путь и предпочтения в месте жительства? Может ли первая буква вашего имени предсказать вашу профессию и город, в котором вы живете? Согласно недавнему исследованию, наши имена действительно могут влиять на наш жизненный выбор.