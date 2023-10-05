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В Госдуму внесли проект поправок в закон о выборах президента

В Госдуму внесли проект поправок в закон о выборах президента

В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России. Об этом пишет ТАСС. «Это точечная донастройка системы», — сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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