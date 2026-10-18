Кризисный психолог Ангелина Сурина предложила сдвинуть начало школьных уроков на девять утра. Это позволит детям выспаться и позавтракать, что улучшит их внимательность и усваиваемость знаний.
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