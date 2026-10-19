В сформулированной в октябре 2021 года стратегии ЕС прямо говорилось, что "нефть, уголь и газ должны оставаться в земле".
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