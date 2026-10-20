АБАКАН, 20 октября. /ТАСС/. Снятие президентом США Дональдом Трампом санкций с поставок дизельного топлива из РФ поможет стабилизировать рынок сырья и прекратить рост цен на нем.
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