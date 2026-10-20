14 октября состоялся релиз игры «Ratatan» от разработчиков из «Ratata Arts» и издательства «Game Source Entertainment».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Создана шляпа для...
- Обнаружен новый в...
- Обнаружен новый в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым