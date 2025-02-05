Федераль эзләүдәге Илүсә Фәләхова күптән хәбәр итәргә теләгән яңалыгы турында сөйләде

Дубайга күченеп киткән һәм туристларга арзанлы турлар сату вакыйгасыннан соң федераль эзләүгә бирелгән Илүсә Фәләхова-Миңнегалиева социаль челтәрдәге сәхифәсендә сеңлесенең кияүгә чыгуы турында хәбәр итә.
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