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Федераль эзләүдәге Илүсә Фәләхова күптән хәбәр итәргә теләгән яңалыгы турында сөйләде

Федераль эзләүдәге Илүсә Фәләхова күптән хәбәр итәргә теләгән яңалыгы турында сөйләде

Дубайга күченеп киткән һәм туристларга арзанлы турлар сату вакыйгасыннан соң федераль эзләүгә бирелгән Илүсә Фәләхова-Миңнегалиева социаль челтәрдәге сәхифәсендә сеңлесенең кияүгә чыгуы турында хәбәр итә.

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