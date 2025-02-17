Как ДУМ РФ пытается влиять на российский бизнес и может ли мебель быть халяльной? Оказывается и деревяшки могут быть халяльными.
Дум опять ломится в окно, даже если дверь закрыта
Комментарии
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igor kim
ДУМ это уже не только религиозная, общественная организация, но и националистическая.
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3 час.
igor kim
Интересно, что все другие религиозные деятели всех религий, которые действуют в России, молчат. Они что, все против русских?
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2 час.
ВераВерная
Светлана опуликовала пост Корчевникова. И резюме его же.
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2 час.
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