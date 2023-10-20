Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР реализовывать договорённости с Россией

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил непоколебимую позицию своего государства реализовывать договорённости, достигнутые в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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