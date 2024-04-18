Свердловская область освобождает победителей соревнований от уплаты налогов на премии

Губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев, принял решение об освобождении от уплаты налога на премии, которые присуждаются победителям соревнований и конкурсов, финансируемых из областного бюджета.
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