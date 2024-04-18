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Свердловская область освобождает победителей соревнований от уплаты налогов на премии

Свердловская область освобождает победителей соревнований от уплаты налогов на премии

Губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев, принял решение об освобождении от уплаты налога на премии, которые присуждаются победителям соревнований и конкурсов, финансируемых из областного бюджета.

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