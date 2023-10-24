Каштаны готовы всего за несколько минут на сковороде простым и быстрым способом

Приготовьте каштаны самым простым способом — на сковороде! Они будут готовы всего за 10 минут. Ароматные, мягкие каштаны — попробуйте столь необычное лакомство! Ингредиенты: съедобные каштаны; 100 мл воды; соль по вкусу.