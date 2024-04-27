Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Город предлагаем кинопроизводителям удобные условия для работы и поддерживает грантами 46-й Московский международный кинофестиваль завершился в Москве, где было представлено более 250 фильмов из 50 стран.
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