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«Тошнит от таких»: Яна Поплавская призвала к бойкоту НТВ из-за концерта Александра Реввы

«Тошнит от таких»: Яна Поплавская призвала к бойкоту НТВ из-за концерта Александра Реввы

Сольный концерт Александра Реввы в образе Артура Пирожкова, показанный на НТВ, вылился в громкий скандал.

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