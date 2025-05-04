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"Нелепо!" Трамп подшутил над Папой Римским — и оскорбил память Франциска

"Нелепо!" Трамп подшутил над Папой Римским — и оскорбил память Франциска

Протестантский священник Марсело Фигероа, друг покойного Папы Франциска и автор нескольких нон-фикшн бестселлеров о межконфессиональном диалоге, заявил в минувшую субботу, что ему "невероятно стыдно" за "банальное, нелепое и оскорбительное использование" фотомонтажа американским президентом.

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