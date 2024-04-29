Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Как достали их извинения.Это их мы должны ...
  • Вера смелых
    На "Мир Тесен", кто следит, тоже такие инициаторы завели шарманку , да так дружно, что стало подозрительно - с чего б...Это преступление
  • Вера смелых
    Люсинэ не назвала тех, кто разгоняет эту вонючую и мерзкую волну в Телеге . Чего боится?   Беглых хохлов или их покро...Это преступление

Пусть Армения уберет Арарат с герба!

Пусть Армения уберет Арарат с герба!

"Новая эра" Эрдогана на Кавказе Тем у кого еще остались сомнения по поводу истинных намерений "надежного" партнера Реджепа Эрдогана, самое время просмотреть программное интервью, которое он на днях дал Nöbetci, и в котором он ни много ни мало заявил о начале новой эры на Кавказе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх