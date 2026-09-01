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Наука и Техника

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Как выбрать рабочий смартфон для такси и доставки: разбираюсь в навигации, батарее и экране

Как выбрать рабочий смартфон для такси и доставки: разбираюсь в навигации, батарее и экране

Выбор смартфона для работы в такси, доставке или Яндекс Про — это отдельная история. Камера здесь не главное, гораздо важнее навигация, мобильный интернет, яркость экрана и батарея, которой хватит на всю смену.

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