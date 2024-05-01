Белоруссия обогнала Бразилию и Парагвай по экспорту мяса в Россию

В 2023 году Минск стал главным импортером мяса в Россию.Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, половина импорта мяса в Россию сейчас поставляет Белоруссия, оставшаяся часть - Бразилия и другие страны.
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