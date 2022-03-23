Полицейские пресекли в Краснодарском крае сбыт партии синтетического наркотика в особо крупном размере

Сотрудники ОНК Управления МВД России по городу Новороссийску при проверке информации, полученной оперативным путем, в центре города-героя задержали 29-летнего приезжего из Ростовской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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