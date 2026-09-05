Бразильское соло на 3 миллиона: супруг Пугачевой устроил недельный рай без семьи

Шоумен продемонстрировал подтянутую фигуру на бразильском пляже. Максим Галкин соцсетиВ то время как Примадонна российской эстрады соблюдает предписания врачей, ее благоверный отправился в эксклюзивный вояж в Рио-де-Жанейро, потратив на собственные развлечения круглую сумму.