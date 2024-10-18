Как бандит ореховской ОПГ оказался в союзе ветеранов. «Он экономикой занимался»

Росгвардия задержала в Москве семь членов ореховской ОПГ, обвиняемых в убийствах В столице с помощью спецназа Росгвардии задержали семерых бывших участников «ореховских» — одной из самых известных и жестоких банд России.
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