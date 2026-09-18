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Питание ИИ: новая чистая технология меняет энергетику

Питание ИИ: новая чистая технология меняет энергетику

МОСКВА (ИА Реалист). Технологические гиганты Meta и Google всё активнее инвестируют в долговременное хранение энергии — технологию, способную накапливать электроэнергию на многие часы и даже дни.

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