В «ЛизеАлерт» сообщили, сколько калужан пропало за месяц

Региональное отделение поисково-спасательного добровольческого отряда «ЛизаАлерт» рассказало об итогах своей работы по поиску пропавших людей в июле 2024 годаРегиональное отделение поисково-спасательного добровольческого отряда "ЛизаАлерт" рассказало об итогах своей работы в июле 2024 года.