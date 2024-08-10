В «ЛизеАлерт» сообщили, сколько калужан пропало за месяц

Региональное отделение поисково-спасательного добровольческого отряда «ЛизаАлерт» рассказало об итогах своей работы по поиску пропавших людей в июле 2024 годаРегиональное отделение поисково-спасательного добровольческого отряда "ЛизаАлерт" рассказало об итогах своей работы в июле 2024 года.
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