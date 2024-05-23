Туристам дали три совета по безопасному хранению багажа в самолете и в отеле

Туристы получили важные советы о том, как защитить свою собственность во время путешествий. Эксперт по путешествиям Виктория Уильямс из компании Surley Ask рекомендует избегать использования чемоданов ярких цветов и вместо них предпочесть более скромные варианты.
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